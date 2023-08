Häckens hemmarena Bravida Arena på Hisingen är inte godkänd att använda under gruppspel i Europa, varför man måste flytta sina hemmamatcher under hösten. Tidigare under sommaren har det rapporterats att det blir flytt till Borås Arena.

Men efter torsdagens seger mot Zalgiris bekräftar klubben att man kommer spela hemmamatcherna på Nya Ullevi i Göteborg.

Arenan invigdes till fotbolls-VM i Sverige 1958 och användes länge som hemmaarena för IFK Göteborg, Gais och Örgryte. I dag används den inte permanent av något fotbollslag.

Artikeln uppdateras.

