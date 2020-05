Klart: Så börjar allsvenskan

En ”krisgrupp” med representanter från Svenska fotbollförbundet, Svensk elitfotboll (Sef) och Elitfotboll dam agerade snabbt efter det positiva beskedet från Folkhälsomyndigheten och regeringen.

Där spikades herrarnas premiärer i allsvenskan och superettan till den 14 juni.

”Beslutet innebär att klubbarna i allsvenskan och superettan kan köra för fullt om de följer de protokoll för träning respektive match som Svensk elitfotboll gemensamt tagit fram. Samtliga matcher kommer att spelas utan publik”, skriver Sef i ett pressmeddelande.

Innan dess hade klubbarnas intresseförening ett extrainsatt klubbchefsmöte där de tre första omgångarna blev klara.

Djurgården till Uppsala

Bland annat inleder Djurgården, som vann allsvenskan i fjol, säsongen i Uppsala mot Sirius och nykomlingarna Varberg och Mjällby startar borta mot Helsingborg respektive Malmö FF.

”Nästa fas är att jobba vidare med årsplanen för resterande 27 omgångar och slutförande av svenska cupen. För att kunna göra det så behöver Fifa och Uefa fastställa den internationella kalendern. Uefas exekutiva kommitté sammanträder nästa gång den 17 juni”, skriver Sef i uttalandet, där de även meddelar att ”spelprogrammen kommer att uppdateras med avsparkstider inom den närmsta veckan”.

Damallsvenskan har siktat på 27–28 juni som premiärdatum och med dagens besked kommer serien att kunna starta som planerat. Spelschemat är ännu inte spikat men enligt Therese Sjögran, sportchef i regerande mästarklubben Rosengård, ska det bli klart nästa vecka.

Tre inledande omgångarna:

Omgång 1

IK Sirius–Djurgårdens IF

Hammarby IF–Östersunds FK

IFK Norrköping–Kalmar FF

IFK Göteborg–IF Elfsborg

Falkenbergs FF–BK Häcken

Örebro SK–AIK

Helsingborgs IF–Varbergs BoIS

Malmö FF – Mjällby AIF

Omgång 2

IF Elfsborg–Hammarby IF

BK Häcken–Malmö FF

Djurgårdens IF–Örebro SK

Kalmar FF–Helsingborgs IF

AIK–IFK Norrköping

Östersunds FK–IK Sirius

Mjällby AIF–Falkenbergs FF

Varbergs BoIS–IFK Göteborg

Omgång 3

IK Sirius–BK Häcken

Hammarby IF–AIK

IFK Norrköping–Djurgårdens IF

IFK Göteborg–Mjällby AIF

Falkenbergs FF–Kalmar FF

Örebro SK–Östersunds FK

Helsingborgs IF–IF Elfsborg

Malmö FF–Varbergs BoIS

