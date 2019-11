Seedningsrupp 1

Italien (Grupp A)

England (Grupp D)

Belgien

Spanien (Grupp E)

Ukraina

Seedningsgrupp 2

Schweiz

Kroatien

Ryssland

Seedningsgrupp 3

Turkiet

Danmark (Grupp B)

Österrike

Sverige

Seedningsgrupp 4

Finland

Vinnare i Nations League-play off A

Vinnare i Nations League-play off B

Vinnare i Nations League-play off C

Vinnare i Nations League-play off D

Frankrike, Tyskland (Grupp F) och Polen kan hamna i seedningsgrupp 1 eller 2.

Nederländerna kan hamna i seedningsgrupp 1, 2 eller 3.

Portugal kan hamna i seedningsgrupp 2 eller 3.

Tjeckien och det lag som hamnar tvåa i kvalgrupp E (Ungern eller Wales) kan hamna i kan hamna i seedningsgrupp 3 eller 4.

De länder som har en grupptillhörighet inom parentes är värdnationer som är garanterade två matcher på hemmaplan och redan placerade i en grupp.