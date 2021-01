Kulusevski bjöd på show när Juventus gick vidare

Det var ett reservbetonat Juventus som tog emot Serie B-laget Spal i Coppa Italia-kvartsfinalen. Men det hade ingen betydelse, Juventus visade att man var numret för stort redan från start när Alvaro Morata satte dit 1-0 på en straff efter en dryg kvart.

Sedan var det dags för Dejan Kulusevski att kliva in i handlingarna där han stod för assisten till andra målet. Svensken fick bollen på offensiv planhalva, sprang in i straffområdet där han dribblade av två spelare, passade snett inåt bakåt till ytterbacken Gianluca Frabotta som rullade in 2-0.

I den andra halvleken skulle svensken även bli målskytt. Han friställdes i straffområdet efter en passning av Chiesa. Kulusevski kunde enkelt rulla in 3-0 mitt i målet i en match som till sist slutade 4-0.

I semifinalen, som spelas i början av februari, väntar nu Derby d'Italia där Inter kommer stå för motståndet.