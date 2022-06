Symboliskt nog var det både sol, regn och åska på Bosön utanför Stockholm på tisdagen, när utlandsproffsen inledde en lång fotbollssommar. Laget jagar EM-final 31 juli, så traditionell semester är inte att tänka på.

– Jag offrar en sommar med mina barn, men det känns ändå helt OK just nu. Tanken är att de ska komma över ett tag till England, och just nu tar ändå känslan över att det ska bli väldigt kul att åka till England, säger Hedvig Lindahl.

Lindahl äldst i laget

Hedvig Lindahl var ett år gammal när damlandslaget vann det berömda guldet 1984. Nu är hon äldst i ett landslag som har samlat brons och silver på hög, som i senaste VM och OS. Och det kan vara sista chansen för 39-åriga Lindahl som gjorde VM-debut 2003, i en turnering som slutade med – just det – silver.

– Man kan inte haka upp sig för länge på saker som hände för länge sedan, utan det måste komma nya etapper, och nu är det kanske dags för oss, säger Hedvig Lindahl.

Snart går gruppresan till Skåne. På måndag samlas hela laget i Båstad, fyllt av världsspelare och möjligen med ännu mer offensiv spets än tidigare.

– Jag tror att vi kan kräma ut mer av det här gänget, säger Hedvig Lindahl till SVT Sport.