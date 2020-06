Craig Dawson firar ett vackert kvitteringsmål Foto: TT Nyhetsbyrån

Leicester tappade poäng efter dubbla drömmål

Ben Chilwell trodde nog att han hade säkrat segern åt sitt Leicester när han dundrade in en ett vackert vänsterskott i den 90:e minuten. Men Watfords Craig Dawson ville annat. Med 90 plus tre på klockan ”cyklade” mittbacken in ett mål förbi Kasper Schmeichel efter en strulig situation i straffområdet.

Det var ingen propagandafotboll som spelades på Vicarage Road i mötet mellan Leicester och Watford. Inte fram till den 90:e minuten i alla fall. Då gav sig Leicesterbacken Ben Chilwell ut på en offensiv räd. Viktig poäng i bottenstriden Efter en fin krosspass från inbytte Demerai Gray tog Ben Chilwell en touch för att sedan bränna av ett mäktigt vänsterskott från svår vinkel. Bollen borrade sig in vid Ben Fosters vänstra kryss och Leiceister såg ut att ha avgjort tillställningen på vackraste manér. Men efter 93 minuter spelade så fick hemmalaget hörna. I en tilltrasslad situation damp bollen ned framför en felvänd Craig Dawson. Mittbacken reagerade instinktivt och drog till en perfekt genomförd bicykleta som trots touch från målvakten Kasper Schmeichel letade sig in bland nätmaskorna. 1-1 på Vicarage Road alltså, viktig poäng för Watford i botten av Premier League. Leicester tappar, i och med krysset, mark i jakten på Champions League-platserna och öppnar därmed upp för närmast jagande Manchester United. Watford 1 - 1 Leicester City Vicarage Road Stadium, Watford idag Publik: 0 Domare: Craig Pawson Premier League Visa matchfakta Premier League Seriespel - 2019/2020 # Lag S V O F GM-IM M P 29 27 1 1 66-21 +45 82 29 19 3 7 71-31 +40 60 30 16 6 8 59-29 +30 54 29 14 6 9 51-39 +12 48 30 12 10 8 45-31 +14 46 29 11 11 7 30-25 +5 44 29 10 13 6 41-34 +7 43 30 11 9 10 48-41 +7 42 30 9 13 8 41-41 0 40 29 11 6 12 34-40 -6 39 29 10 9 10 26-32 -6 39 29 10 7 12 37-46 -9 37 30 11 4 15 38-52 -14 37 29 9 8 12 25-41 -16 35 30 7 11 12 34-41 -7 32 30 6 10 14 28-45 -17 28 29 7 6 16 35-50 -15 27 29 7 6 16 29-47 -18 27 29 7 5 17 34-56 -22 26 30 5 6 19 25-55 -30 21 Champions League Europa League Nedflyttning