Mötet på Allianz Stadium i Turin kunde ha slutat i viktiga poäng för Sassuolo, i jakten på tredjeplatsen i tabelllen. Men serieledande Juventus, som varit helt dominanta under säsongen, såg i stället till att lägga vantarna på mästartiteln ännu en gång.

Det dröjde en halvtimme till dess att tabellettan tog ledningen.

Barbara Bonansea styrde in den bakom framspringande målvakten Diede Lemey och sex minuter senare blev det mål igen, genom Cristiana Girelli. 2–0 till Juventus och det såg ut som att ligaguldet var bärgat.

Snabb reducering

Sassuolo skulle dock ta sig in i matchen. Kort efter halvtidspausen lyckades Michaela Cambiaghi ta sig förbi svenska landslagsförsvararen Linda Sembrant på högersidan, in i boxen, och pricka in 2–1 bakom Pauline Peyraud-Magnin.

Men en uddamålsledning skulle Lisa Boattin inte nöja sig med. 3–1-målet av försvararen nuddade Lemey, men gick likväl in och med ungefär 25 minuter kvar av matchen hade Juventus avgjort – och tagit sin 18:e seger för säsongen.

Linda Sembrant var med från start, medan landslagskollegan Amanda Nildén inledde på bänken och byttes in efter 75 minuter. Lina Hurtig, som tidigare saknats i truppen på grund av covid-19, var inte heller nu uttagen.

Roma, som hade en chans på ligatiteln om Juventus skulle ha förlorat, vann med hela 8–0 mot Sampdoria i sin näst sista match.

Det återstår en omgång i ligan.