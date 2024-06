Efter att Malmö FF säkrade SM-guldet i höstas stormades planen av tusentals supportrar. En av spelarna tog då emot en brinnande bengal under firandet på planen, vilket spelaren nu delgetts misstanke för brott för, något Aftonbladet var först att rapportera om.

Spelarens advokat Abraham Zeito håller inte med om att händelsen borde ha lett till en brottsmisstanke.

– Spelaren sitter på en persons axlar när en brinnande bengal riktas mot honom. Det är 2000 grader som pekas mot ansiktet och han kunde inte göra sig av med den. Han behövde ta den och låta den brinna ut. Det är befängt att tycka att han har gjort något fel i juridisk mening, säger Zeito och lägger sedan till:

”Juridiskt stötande”

– Jag är övertygad om att det kommer läggas ner. Annars är det juridiskt stötande.

Fallets åklagare Henrik Nordquist förklarar att de utreder allting kring guldmatchen och att han inte är ute efter en specifik person.

– Det handlar om att vi vill prata med spelaren i fråga för att få hans version av händelsen. Vi vill göra det under ordnade omständigheter under ett förhör och inte kommunicera via media. Men det är inte säkert att han döms, säger Nordquist.