Malmös segersvit bröts – kryssade mot Mjällby

Hemmalaget Mjällby tog ledningen med 1–0 i den 24:e matchminuten då Mamudo Moro nickade in en hörna som gick in via Malmö-försvaren Jonas Knudsen. Efter målet tryckte serieledande Malmö – som saknade forwardsduon Ola Toivonen och Isaac Kiese Thelin – på och i den 39:e matchminuten fick också Malmö straff efter att Jesper Gustavsson tog bollen med handen i straffområdet. Jo Inge Berget tog hand om straffen – men det blev ingen kvittering före paus då Carljohan Eriksson räddade straffen via stolpen.

Saknade stjärnorna

Malmös kvittering kom i stället i den 54:e matchminuten efter att Sören Rieks placerade in Eric Larsson inlägg till 1–1. Efter kvitteringen fortsatte Malmö att trycka på. Mitt i pressen stack Mjällbu upp och fick en offensiv frispark till vänster. Trots det skymda läget tryckte Besard Sabovic in 2–1 bakom Marko Johansson i Malmö-målet i den 66:e matchminuten.

Marko Johansson har under säsongen var utlånad till Mjällby, men han har blivit återkallad då Malmös haft skadeproblem på målvaktssidan.

Malmö svarade däremot snabbt efter 2–1-målet. För efter 72:e satte han 2–2 med ett välplacerat skott i vänstra hörnet. Trots att Malmö tryckte på fick Malmö nöja sig med en poäng – och därmed bröts MFF:s åtta matcher långa segersvit.

– För oss är det två tappade poäng. Mjällby gör det bra, de är taktiskt duktiga, men vi hade snackat både inför matchen och i halvtid om att inte släppa till något på fasta situationer. Och så är det exakt det vi gör. De gör två pissmål, säger Anders Christiansen till Dplay.