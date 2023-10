Guldjagande Häcken hade nästan räknat in tre poäng efter en bra insats hemma mot Vittsjö.

Supertalangen Rosa Kafaji, 20, gav Häcken ledningen i den nionde minuten med ett riktigt drömmål. Först satte Katariina Kosola in en fin offensiv brytning, innan Kafaji klev in från högerkanten och klappade in 1–0.

Det såg länge ut att bli matchens enda mål. Men Vittsjö fick hörna i matchens sista sekunder. Då klev målvakten Lainey Burdett och stångade in kvitteringen med en kraftfull nick. Jackpott för amerikanska målvakten från Las Vegas.

– Det är det första målet jag gör i min karriär. Jag försökte bara ta mig in där och fick i stort sett en ”blackout”, men det var värt det, säger hon i Viaplays sändning.

Häcken stod på samma poäng som serieledarna Hammarby inför matchen och gick i och med poängen upp som ny serieledare i damallsvenskan.

Hammarby möter Kristianstad hemma under lördagen och har då chansen att ta tillbaka ledningen.