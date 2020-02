Manchester City stängs av från Champions League – i två år

Straffet innebär inte att Manchester City stängs av med omedelbar verkan, utan kommande två säsonger 2020/21 och 2021/22.

Utredningen är gjord av Uefas organ med det krångliga namnet Adjudicatory Chamber of the Club Financial Control Body (CFCB), och innebär förutom att det inte blir spel i Champions League på två år, även en saftig bot på knappt 315 miljoner svenska kronor.

Överträdelser av Financial Fair Play-regler

Enligt CFCB har Manchester City gjort sig skyldig till överträdelser av Uefas Financial Fair Play-regler, då klubben ska ha lämnat in felaktiga, och överdrivna, uppgifter om sina sponsorintäkter mellan åren 2012 till 2016.

Dessutom har klubben enligt ett uttalande från Uefa inte samarbetat som de borde i samband med utredningen.

Den tyska tidningen Der Spiegel har tidigare publicerat läckta mejl som visar att Citys ägare, Shejk Mansour, på olika sätt har investerat mer pengar i klubben än vad som är tillåtet.

Klubben besviken

Manchester City skriver i ett uttalande att klubben är besviken men inte förvånad över Uefas beslut, och att den ska kontakta idrottens skiljedomstol för att få ett opartiskt utlåtande.

”Enkelt uttryckt är det här ett mål som Uefa har inlett, drivit och dömt. Nu när den här skadliga processen är över, kommer klubben att eftersträva ett opartiskt domslut så snart som möjligt”, skriver Manchester City i ett uttalande på sin hemsida.

Manchester City ligger för närvarande tvåa i Premier League och spelar i slutet av februari åttondelsfinal i Champions League mot Real Madrid.