Klubbrekord för heta Mjällby – som klättrar i tabellen

En halvtimme in i matchen på Strandvallen sprack målnollan när Besard Sabovic nickade in 1-0 efter en hörna från David Batanero.

Direkt efter pausvilan ökade Mamudu Moro på hemmaledningen. Häckens Gustav Berggren stod då för en olycklig snedspark varpå en vaken Moro kunde hugga och sätta 2-0.

3-0 kom bara några minuter senare när Moro bröstade ner bollen till lagkaptenen David Löfquist, men fick tillbaka den och snyggt avslutade på volley.

– Jag jobbar hårt och försöker utnyttja alla chanser jag får. Det känns som att tränarna tror på mig, säger ghananen till Dplay efter segern.

Nytt klubbrekord

Matchen slutade 3-1 sedan Häcken reducerat via ett dråpligt självmål. Mjällbys målvakt Marko Johansson skulle enkelt skopa upp bollen men lämnade dubbla returer varpå bollen studsade via Erik Friberg och in i egen målbur.

– Ingen var på plats i dag och vi spelade inte bra. Mjällby var bättre både i första och andra halvlek, konstaterade en besviken Daleho Irandust för Dplay.

Mjällby har nu fyra raka segrar i allsvenskan (nytt klubbrekord) och ligger tvåa i tabellen, tre poäng bakom serieledande IFK Norrköping som har en match mindre spelad och möter Malmö FF i morgon, måndag.