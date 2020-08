Nannskog: ”Det är gigantiskt”

Daniel Nannskog ser kopplingen till Barcelonas nya huvudtränare Ronald Koeman som den stora anledningen till att svensken har fått jobbet.

– Han har ju förknippats med Koeman rätt så länge nu och det har pratats om att de ska jobba tillsammans. Det finns en koppling där, säger han.

Experten tror också att ”Henke”, som i jämförelse med Barcelona har väldigt blygsamma tränarmeriter, kommer att passa som assisterande tränare.

– Det är självklart att det är press då man tillhör Barcelona, men i den rollen han nu ser ut att få så är det klart att det är Koeman som får ta den allra största pressen. Det måste vara ett rätt så skönt jobb för honom.

Nannskog tror också att situationen gynnar den nya tränarstaben.

– Med Barcelonas mått mätt har de presterat under all kritik i år och då är det ett skönt läge att kliva in. Det kommer att hända oerhört mycket och det blir stor spelaromsättning. Man kommer att bygga ett nytt Barcelona och att vara med på den resan måste vara en jäkligt häftig utmaning.

”Få Messi att stanna”

Han har en konkret tanke om vad Larsson kan bidra med.

– Om man tittar på Barcelona så är ett stort problem att de offensiva spelarna är jäkligt bekväma. Det tar väldigt lite hemjobb och är dåliga i pressen. ”Henke” var en spelare som kunde ligga och pressa som bara den och han tog det defensiva jobbet som man faktiskt måste göra i Barcelona. Det är en specifik sak som jag hoppas att han kan få in.

Det har funnits en del rykten den senaste tiden om att storstjärnan Lionel Messi har tröttnat på Barcelona och vill lämna.

– Det kanske ”Henke” också kan bli lite involverad i, övertalningen om att få Messi att stanna. De spelade ju också ihop i Barcelona. Vi får se om han kan vara med och övertala Messi att stanna.

Höjdpunkter från Henke Larssons spelarkarriär i Barcelona