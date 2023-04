Nykomlingen Norrköping fortsätter att övertyga i klubbens första säsong i damallsvenskan. Peking är obesegrat efter fyra omgångar, och de tog i dag sin tredje trepoängare efter 3–2 hemma mot Djurgården.

Mot Dif, som i år vunnit mot såväl Häcken som regerande mästarlaget Rosengård, fick Norrköping en drömstart. Två mål efter åtta minuters spel – båda via Wilma Leidhammar. 19-åringen satte sitt första mål i damallsvenskan via volleyträff på Irma Cajlakovics inlägg. Sedan, från nästa samma konstgrässtrå, nickade hon in 2–0.

– Det är skönt att göra mål, speciellt efter straffmissen senast. Det är bra bollar som kommer in och det är bara att ta till vara på dem. Jag tycker att jag gjorde det bra, så jag är nöjd, säger tvåmålsskytten i Viaplays sändning.

Serieledning

Gästerna reducerade. Men efter knappa timmens spel kom Norrköpings tredje mål i matchen, och My Catos tredje mål för säsongen. Från nära håll petade hon in Chelsie Dawbers låga inlägg.

Norrköping vann till slut med 3–2 och leder just nu damallsvenskan. Hammarby, som har inlett med tre raka segrar, möter Linköping i morgon.