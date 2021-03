Norska landslaget tog ställning mot VM i Qatar

De norska spelarna stod i givakt under nationalsångerna inför matchen klädda i vita tröjor med budskap om respekt och mänskliga rättigheter som en passning till Fifa.

Spelarna kom in på planen med budskapet ”RESPECT – on and off the pitch” och förbundskapten Ståle Solbakken hade samma budskap på sin tröja när han blev intervjuad i norsk tv före matchen.

Höjts röster om bojkott

Debatten om VM i Qatar har varit omfattande i Norge, där flera röster har höjts för att landslaget ska bojkotta mästerskapet helt.

Inför matchen mot Gibraltar berättade lagkapten Martin Ødegaard att förbundskapten Ståle Solbakken tagit initiativ till markeringen och bjudit in experter som berättar för spelartruppen om läget i arablandet.

– Spelargruppen tyckte att det var en bra idé. Alla håller med om att det som pågår och har hänt i Qatar inte är bra, och för oss är det viktigt att visa att bryr oss om och försöka att påverka, sade Ødegaard.

Inget liknande planeras i Blågult

Det svenska landslaget planerar ingen markering inför VM-kvalmatchen mot Georgien i Solna på torsdagen.

– Jag tror att det är svårt att få stopp på ett VM i Qatar. Vi får acceptera det och fortsätta, genom förbundet, att belysa och påverka, säger förbundskaptenen Janne Andersson.

Norges match pågår.