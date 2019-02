Nytt mål från Isak – sköt Willem till final mot storlaget. Foto: Bildbyrån

Nytt mål från Isak – sköt Willem till final mot storlaget

Alexander Isak har hittat formen under sin utlåning i Willem II. Under torsdagskvällen stod stortalangen både för ett iskallt avslut till 1-1 för att sedan placera in den avgörande straffen mot Alkmaar. I finalen ställs ”lilla” Willem mot storlaget Ajax.

Alexander Isaks två mål i seminalen mot Alkmaar – det ena 1-1 under ordinarie matchtid – det andra ett avgörande i straffläggningen andades en och samma sak – näsa för mål. Isak såg lika iskall ut framför mål som han visade under sin genombrottstid i AIK. Anfallaren har nu gjort två mål för sitt nya lag Willem II som han är utlånad till från Borussia Dortmund. I finalen ställs de mot Ajax. Willem II 2 - 1 1-1 (Fulltid) AZ Koning Willem II Stadion, Tilburg idag Publik: 13317 TOTO KNVB Beker Visa matchfakta Dela Dela