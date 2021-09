Inhopparna ordnade seger för Kif Örebro

Jessie Scarpa byttes in i 71:a minuten och åtta minuter senare fick hon näta. Nathalie Hoff Perssons hörna hittade fram till Scarpa, som via pannan styrde in bollen i mål.

Det dröjde sedan inte länge till nästa mål.

Med fem minuter kvar av ordinarie speltid fick Jenna Hellstrom en chans av Emilia Pelgander, som också byttes in i 71:a, och kunde skicka in 2-0.

Inledningsvis gick bägge lagen för att få med sig tre poäng i en match mellan två lag som huserar i botten av den damallsvenska tabellen. De turades om att sätta press, men målen uteblev i första halvlek – och avgörandet kom alltså sent i andra.

Hemmalaget, som förlorade senast, tog sin sjätte seger för säsongen.

Örebro möter Kristianstad härnäst. AIK ställs mot tabelljumbon Växjö.