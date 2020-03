Oro för coronaviruset stoppar Sembrant

Linda Sembrant kommer inte åka med det svenska damlandslaget till Portugal för att spela Algarve cup. Beslutet fattades under söndagen, att backen ska stå över turneringen. Anledningen är den oro som finns kring spridningen av coronaviruset i norra Italien. Sembrant spelar till vardags i Juventus och är bosatt i Turinområdet, som Folkhälsomyndigheten pekar ut som ett riskområde.



Landslagsledningen är tydliga med att Linda Sembrant mår bra och att hon inte har uppvisat några symptom av coronaviruset.



På sitt Instagram skriver Sembrant:

”I was really looking forward to meet up with the Swedish national team today but because of the Corona virus in Italy, I was stopped on my way to camp... After 11 hours at Munich airport I’m back home again – Better luck next year!

Ps. I’m not sick”

Lotta Ökvist ersätter i den svenska truppen.

Landslaget spelar Algarve cup i Portugal. Avspark för första matchen är 4 mars klockan 17.30. SVT sänder.