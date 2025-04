Vatikanen meddelade under gårdagen att påven har avlidit, 88 år gammal.

Strax därefter meddelade landets högsta fotbollsliga, Serie A, att samtliga matcher som skulle ha spelats under dagen sköts upp, och senare kom beskedet att all idrott i landet ställdes in under dagen.

Stormatch skjuts upp

I dag kom beskedet att påven ska begravas på lördag. Det får samma effekt idrottsligt, som beskedet om dödsfallet fick i går.

Serie A skjuter upp samtliga matcher under dagen, däribland stormatchen Inter–Roma. Den matchen spelas istället på söndag, skriver Gazzetta dello Sport.

Var fotbollsintresserad

Hur det blir med alla andra stora sportevenemang under lördagen är oklart, men Italiens olympiska kommitté har uppmanat landets idrottsklubbar och organisationer att skjuta upp all idrott som är planerad för lördagen.

I går sköts även all fotboll i Argentina in för att hedra den Argentina-födde och fotbollsintresserade påven.

”Han dolde aldrig sin passion för fotbollen, och sin villkorslösa kärlek för San Lorenzo de Almagro”, skrev det argentinska fotbollsförbundet i ett uttalande.