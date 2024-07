Det var efter bara tre minuters spel som Pedri gjordes ner av Toni Kroos som kom in sent i en närkamp. Den tyske stjärnan rammade in i spanjorens båda ben med fullt kraft.

Pedri blev liggande en stund på gräset, men kunde resa sig och linka av planen för egen maskin. Han försökte spela vidare, men satte sig snart på mattan igen och blev utbytt redan i den åttonde matchminuten.

Det är EM-historiens tidigaste byte, uppger statistikbyrån Gracenote.

Spanska fotbollsförbundet bekräftar att Pedri har gjort illa vänster knä.

För Toni Kroos blir det här sannolikt hans sista match i karriären. Den tyske ikonen har meddelat att han avslutar karriären efter EM.

Spanien vann kvartsfinalen mot Tyskland med 2-1 efter förlängning. Mikel Merino satte segermålet i den 119:e minuten. I semifinalen väntar vinnaren av Portugal och Frankrike som möts i kväll.