Arsenal, med Stina Blackstenius från start, tog ledningen borta mot Bayern München efter en halvtimme.

Men det var ingen ledning som Londonlaget kunde behålla länge. Matchen svängde fram och tillbaka och med cirka kvarten kvar skulle danskan Pernille Harder avgöra två gånger om.

I minut 73 nickade hon in ledningsmålet för Bayern München och fem minuter senare hade hon nickat in 4–2-målet. Och i 86:e minuten petade Harder in 5–2 – hattrick inom loppet av en kvart. Sedan byttes 31-åringen ut mot Linda Sembrant.

Arsenals slutforcering bar ingen frukt och Bayern München vann med 5–2.