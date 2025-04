Se intervjun med Per Engström i spelaren ovan.

Så sent som under söndagen avbröts en allsvensk match, då handlade det om AIK mot IFK Norrköping. En supporter kastade in ett föremål som träffade den assisterande domaren.

– Det är naturligtvis olyckligt att det drabbar idrotten igen. Vi har försökt motverka det här och vi hoppas att arrangören tar ett ansvar här, säger Per Engström, sektionschef för polisens nationella operativa avdelning i Sportspegeln.

Polisen: ”En riskbedömning”

Inför förra årets allsvenska premiär hade rekordmånga supportrar, totalt 224 stycken, tillträdesförbud. I år är siffran lägre: 186 personer kopplade till lagen i herrallsvenskan var avstänga inför premiären, enligt Polismyndighetens siffror som SVT Sport har fått ta del av.

– Det är en riskbedömning som vi gör och som vi sedan lämnar till åklagaren. Den är svår för vi måste reda ut prognosen. Vad har den här personen vidtagit för åtgärder? Är personen fara för publiken?, säger Per Engström.