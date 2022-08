Brightons tränare Graham Potter, tidigare i Östersund, fick å andra sidan en smakstart på säsongen då hans lag snodde med sig alla tre poäng från Old Trafford.

– En fantastisk insats och en välförtjänt seger, säger Potter till Sky Sports.

Gästernas mittfältare Pascal Gross gjorde två mål inom loppet av nio minuter och United-spelarna fick i halvtid höra vad hemmapubliken tyckte om deras insats.

De blev utbuade.

”Mardröm”

– Vi kom till matchen med en positiv känsla, vi har haft en bra försäsong och så blev det värsta tänkbara start med 0–2 hemma i halvtid. Det var en mardröm att ligga under med 0–2 i halvtid, säger Uniteds Harry Maguire efter matchen.

I United fanns Victor Nilsson Lindelöf inte ens med på bänken på grund av en sträckning i låret enligt uppgifter. På bänken fanns däremot Cristiano Ronaldo.

Portugisen har varit ryktenas man den senaste tiden och har uppgetts vilja lämna Manchester United. Han spelade en halvlek i träningsmatchen mot spanska laget Rayo Vallecano i söndags och lämnade sedan arenan. Något som han fick kritik för av nye tränaren Erik ten Hag.

Åtta minuter in på andra halvlek valde ten Hag att byta in Ronaldo – och kvarten senare var det reducerat på Old Trafford.

Självmål

Efter en halvstökig situation i straffområdet sparkade till slut Alexis Mac Allister in bollen i eget mål.

1–2 så långt.

United jagade kvittering och i 90:e minuten byttes Anthony Elanga in för att försöka bidra till ett 2–2-resultat.

Men det ville sig inte, Brighton höll undan och premiärvann med 2–1.

I den andra 15.00-matchen i Premier League slutade det 2–2 mellan Leicester och Brentford. Pontus Jansson spelade hela matchen för Brentford.

I nästa omgång ställs Manchester United mot Brentford på bortaplan.