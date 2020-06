Premier League-spelarna ersätter sina efternamn med ”Black Lives Matter”

Massor med idrottsstjärnor har visat stöd för George Floyd. Vid Premier Leagues premiäromgång den 17 juni kommer lagen och spelarna bära orden ”Black Lives Matter” på sina matchtröjor.

Spelarnas efternamn, på ryggen på tröjorna, kommer att ersättas med orden ”Black Lives Matter”. Tröjorna kommer även att ha ett hjärtliknande emblem för att hylla vårdpersonalen för deras insatser under coronapandemin. Det kommer även att bli en tyst minut inför avspark. De här sakerna beslutades vid ett möte under torsdagen, skriver The Guardian.

Mötet mellan Aston Villa och Sheffield United är först ut den 17 juni.

