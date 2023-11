Det var lite över ett år sedan olyckan slog till. 18 oktober i Champions League mot Bayern München bröt Rosengårds Rebecca Knaak tån.

Det krävdes tre operationer och ett år, men under CL-kvalmatcherna har tyskan sakta fasats in i laget igen. Under tisdagens gruppspelsmatch mot Frankfurt gjorde 27-åringen 90 minuter igen.

– Härligt att vara tillbaka. Deja vu med Champions League, säger hon till SVT Sport.

Hur har tiden under skadan varit?

– Det var jättetufft. Det var jobbigt. Det var lite upp och ner, men det fanns tider där det var jobbigt, jag mådde inte alls bra. Men klubben har alltid stöttat mig och jag är jätteglad över det, nu vet jag att det var värt det.

Hur är det att vara tillbaka?

– Skönt. Det var bara en månad sen jag tränade fullt för första gången, det har gått snabbt nu mot slutet. Jag försöker bara njuta, komma in och komma vidare.

– Tårna är som det är, men jag hoppas det funkar.

Finns det en viss smärta fortfarande?

– Lite grann skulle jag säga. Men det är okej, under matchen tänker jag inte på det.

Se höjdpunkter från Rosengårds möte med Franktfurt på Play.