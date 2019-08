PSG utan Neymar föll mot Rennes

I PSG har det mesta handlat om Neymars nästa klubbaddress och andra förehavanden den här sommaren. Utan superstjärnan på planen såg man vilsna ut i sin bortapremiär.

PSG inledde visserligen bäst och tog ledningen genom Edison Cavani. Men han fick väldigt god hjälp av Rennes lagkapten Damien Da Silva. Mittbacken skulle passa sin målvakt men serverade i stället uruguayanen som kunde rulla in bollen i öppet mål.

Kvitterade innan paus

Huvudstadslaget såg ut att gå till pausvila med en ledning utan att för den sakens skull imponerat eller skapat särskilt mycket framåt. Att M´Baye Niang kvitterade strax innan paus var därför inte orättvist.

Bara ett par minuter in i andra halvlek tog också hemmalaget ledningen. Romain del Castillo smög in bakom ryggen på Thiago Silva och nickade in 2-1.

Johansson kvar på bänken

Även om PSG etablerade ett kompakt tryck mot motståndarmålet under den andra halvan av matchen lyckades man inte göra några fler mål. Rennes har efter två omgångar full pott i ligan.

Jakob Johansson satt hela matchen på bänken.