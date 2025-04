Jonny Pennsäter var en tränarprofil i de lägre divisionerna i Malmö. Han drabbades av corona under pandemin och låg under en lång tid i respirator innan han gick bort i mars 2021. Emma Pennsäter spelade under den tiden i Växjö.

– Fotbollen har hjälpt till. Jag minns när pappa låg inne att jag ändå försökte ta mig till träningarna. Man kan tänka att fotbollen inte betyder någonting i en sådan situation men för mig betydde det så mycket att bara få stänga av, säger Emma Pennsäter.

Återvänt till Rosengård

Pennsäter återvände till Rosengård inför säsongen. Hon beskrivs som en kugge i de regerande mästarlaget som möblerat om i såväl spelartrupp som i ledningen.

– Att jag är tillbaka i Malmö, det hade pappa tyckt varit kul, säger hon.

27-åriga Emma Pennsäter hade erbjudande från flera klubbar. Rosengård lockade med en stor roll och spel i trebackslinje.

– Jag vill kunna utvecklas hela tiden och här får jag möjligheten att göra det jag älskar. Jag har aldrig tvekat på fotbollen, det är det här jag vill göra, säger hon.

Rosengård har inlett säsongen med två segrar men åkte senast på en 4–0-förlust mot Hammarby. Nästa match blir hemma mot Kristianstad på måndag.