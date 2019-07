Så ska damallsvenskan dra nytta av VM-bronset

Det är knappt två veckor sedan Sverige tog brons i fotbolls-VM i Frankrike, ett mästerskap som engagerade miljontals människor i Sverige. Precis som vid tidigare landslagsframgångar blir sensommaren och hösten en viktig period för de damallsvenska klubbarna att kapitalisera på intresset.

FC Rosengård började redan i april förbereda sig för tiden efter VM. I helgen startar damallsvenskan om efter ett två månader långt uppehåll.

– Vi har gått mycket på att försöka få hit folk till matcherna. De första tre omgångarna (efter VM) har vi riktat in oss mot barn och familjer, eftersom det är sommarlov och semester, säger sportchefen Therese Sjögran.

Rosengård möter Växjö hemma på Malmö IP på söndag klockan 17.30. Skånelaget har flyttat sin avsparkstid för att den inte ska krocka med herrlaget Malmö FF (som möter Sirius på Stadion klockan 15.00).

”Intresset otroligt stort”

– Jag hoppas verkligen att man tar sig tid och kommer hit på söndag. För får vi inte folk då blir det direkt kritiken ”nu är VM över och nu är damfotbollen inte intressant längre”. Jag hoppas verkligen att det vi har gjort räcker, säger Sjögran.

Den tidigare landslagsstjärnan avslutade sin egen spelarkarriär efter uttåget mot Tyskland i VM-åttondelsfinalen 2015. Sommarens världsmästerskap var det första utan Sjögran sedan 1999. Hon ser en enorm ökning av intresset kring damfotbollen.

– Man har märkt att det varit ett mycket större tryck under detta VM än vad det varit under tidigare mästerskap. Det är bara att se på firandet när landslaget kom hem, att det var 30 000 som tog emot dem i Göteborg. Intresset är otroligt stort för landslaget just nu, och där måste klubbarna försöka hänga på.

32 VM-spelare

14 av Sveriges 23 VM-bronsmedaljörer spelar i damallsvenskan. Totalt finns 32 VM-spelare från länder som Nigeria, Kanada och Nya Zeeland utspridda i de svenska elitklubbarna. Intresseorganisationen Elitfotboll Dams (EFD) kommersiella chef Linda Wijkström tycker det är viktigt att visa stolthet över serien och framhäva stjärnspelarna.

– Är vi stolta och sprider kunskap om hur stark den här ligan är och våra profiler på planen, oavsett om de är i ett landslag eller inte, smittar det av sig, säger hon och fortsätter:

– Det tror jag är det primära. Och att inte på något sätt gå in i någon sorts ”tycka synd om”-del, absolut inte hålla fram någon hatt. Jag ser verkligen fram emot augusti, för nu har flera företagen sina semestrar, då vi både kan initiera nya samtal men även ta upp samtalen vi inlett med företag och investerare.

Sex miljoner satsas

Svenska fotbollförbundet (SvFF) satsar sex miljoner kronor, över treårsperioden 2018–2021, på att spetsa till damverksamheten i klubb- och landslagsmiljö. Ett projekt som drivs tillsammans med EFD.

SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand trycker på att om intresset för damallsvenskan ska öka ytterligare ligger en stor del av ansvaret på just klubbarna och intresseorganisationen.

– Det driver och ansvarar främst respektive förening och EFD för: Hur man kan dra nytta av VM-framgångarna för de spelare som tillhör en damallsvensk förening. Framför allt hoppas jag att gemene man ser att det är en otroligt attraktiv produkt: Att det är kul att se och väldigt bra fotboll som spelas. Att man löser en biljett och går och ser matcherna. Det är ju själva grundförutsättningen för att öka intäkterna som ger resurser att utveckla verksamheten, säger han.