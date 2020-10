Så vill de allsvenska klubbarna fördela biljetterna

AIK Björn Wesström, klubbdirektör och vd: 1. ”Det kommer vi kommunicera när beslutet är fattat.” 2. ”Vi märker att politiken har svårt att fatta beslut. Då väntar vi tills de har gjort det. Vi väntar tills beslutet är fattat, sedan kan vi kommunicera det.”

Djurgården Henrik Berggren, vd: 1. ”Vi har inte bestämt det ännu, men kommer göra det inom kort. Inom ett par dagar.” 2. ”Det är det vi i så fall måste diskutera väldigt noga. Det är den stora problematiken. Sedan måste vi så klart kunna säkerställa att vi kan ha ett otroligt bra arrangemang, som är smittsäkert – men det har jag inga tvivel kring att vi kan. Men det måste göras, det är ganska nytt för oss.”

Elfsborg Stefan Andreasson, klubbchef: 1. ”Det kommer vi att göra.” 2. ”Vi har sagt att vi ska prioritera seriebiljettsinnehavarna på privatsidan och på sponsorsidan och, utifrån antalet, fördela mellan dem. Förhoppningsvis kan det räcka för att få se en av de fyra återstående matcherna – i bästa fall. Om det inte blir så, då får vi titta på en annan typ av fördelning.” ”Sedan beror det på om det är 500 i publik exklusive alla som arbetar – eller om det är inklusive, för då går det ner med 150–200 personer. Om vi kan ta in 300, då har vi tittat på ett eventuellt lotteriförfarande på privatsidan.”

Falkenberg Patrik Lundgren, klubbchef: 1. ”Ja, vi kommer att nyttja möjligheten.” 2. ”Vi kommer att fördela platserna rättvist utifrån de som har årskort för 2020. Det kommer troligtvis bli så att vi delar upp så att årskortsinnehavare får se två matcher var.”

IFK Göteborg Max Markusson, klubbdirektör: 1. ”Det kommer vi att kommunicera kring om ett tag, kan man säga. Vi har inget att säga just nu, vi utreder frågan och får lov att återkomma.” 2. ”Det är det vi får lov att återkomma till.”

Hammarby Richard von Yxkull, ordförande: 1. ”Ja, det kommer vi att göra.” 2. ”Det är ju så att vi har en bas av säsongskortare, som har köpt säsongskort, så vi kommer som det ser ut just nu att lotta ut det i den basen. Vi har fyra matcher kvar, så det rör sig om 2 000 personer – har du fått gå en gång så får du inte gå igen. Vi kommer lotta nya personer varje gång. Så är tanken, sedan vet jag inte exakt i detalj hur det ska gå till.”

Helsingborg Frederik Ericsson, evenemangschef: 1. ”Ja, det är vår inriktning att vi kommer att göra det.” 2. ”Vi håller på med den frågan både internt och med externa intressenter, det är inte helt klart. Vi vill gärna ha med dem det berör så att biljetterna blir rättvist fördelade, om det ska ske genom lottning eller annat. Vi vill avvakta med att ge svaret tills vi har hört med alla vad de tycker, vad som är vettigt. Vi kommer att ha ett vettigt beslut till den 8 oktober.”

Häcken Marcus Jodin, klubbchef: 1. ”Ja, det kommer vi att göra.” 2. ”Vi har utifrån olika scenarion tittat på frågan under hela hösten, och har en modell om att våra centrala grupper i form av partners och årskort är de som kommer att dela på de här biljetterna. Sedan är det problematiskt eftersom antalet blir begränsat, det är fyra matcher. Men vi har en förhoppning och i teorin ska det fungera att alla får se en match var åtminstone. Vi ser generellt det som ett positivt steg åt rätt håll, och det behöver fotbollen just nu. Så vi kommer att ta vara på den chansen och möjligheten.”

Kalmar FF Markus Rosenlund, klubbchef: 1. ”Det kommer vi att göra. Och varför vi gör det? Det är för att nu är det 500 personer, och hela fotbolls-Sverige måste visa att vi kan göra det på ett bra sätt, att säkerställa att det går. Det handlar även om att säkerställa inför framtida publikbeslut, fram mot 2021. Om det blir en bättre situation i Sverige i stort så kanske det blir 1 000 personer nästa gång. Men det finns en liten brasklapp – och det handlar om direktiven. Om det kommer en massa andra regler runt det hela, med mycket kontroller eller liknande, som gör att det blir ohållbart att genomföra. Vi hade U21-landskampen (Sverige–Italien den 8 september) här nyligen, då var det ett helt annat regelverk. Blir det andra direktiv får vi ta den diskussionen där och då – men som det ser ut här och nu: absolut att vi ska ta in 500.” 2. ”Vi kommer titta på de relationer vi har, och med relationer menar vi privata årskort, och företagsårskort. Det finns olika företagsårskort, men i någon form. De kommer att prioriteras de sista tre matcherna.”

Malmö FF Niclas Carlnén, vd: 1. ”Ja.” 2. ”De 500 kommer dels att lottas ut till årskortsinnehavare, inklusive ståplats, och dels fördelas till partners procentuellt utifrån antalet bokade platser.”

Mjällby Fredrik Danielsson, klubbchef: 1. ”Ja, det kommer vi att göra.” 2. ”Vi har ju folk som har betalat för att få se på våra matcher, och vi har inte kunnat leverera den produkten vi har sålt – så först och främst ska vi ge till dem som har betalat för att se matcherna. Det är de som kommer att fylla den här kvoten ganska snabbt. Vi arbetar intensivt med att se över de säsongskort vi har.” ”Vi hoppas kunna undvika lottning, i stället vill vi med en solidarisk tanke vädja till de som har betalat – framför allt sponsorer, det är de som har den stora kakan av säsongskorten. Så dels med en solidarisk tanke, men dels att ställa frågan: 'Ärligt – hur många biljetter behöver ni utifrån representationstänket?' Då märker vi att många svarar att 'vi kan tänka oss att undvara biljetter'. Vi hoppas kunna få ihop det i slutändan så att så många som möjligt känner sig nöjda. Det här handlar ju om sittplats, tyvärr kan vi inte ge ståplatsmöjligheten så som det ser ut nu. Så har man säsongskort på ståplats är det kört.”

IFK Norrköping Jens Magnusson, klubbdirektör: 1. ”Det har vi inte fattat ett slutgiltigt beslut kring än.” 2. ”Det finns lite olika sätt att göra ett urval på, men det kommer ju i så fall att tilldelas våra årskortsinnehavare. Vi har jobbat med den här frågan ganska länge – vi har gjort en egen utredning och analys på vad vi tror att vi ska kunna hantera på ett bra och smittskyddssäkert sätt. Då landar vi på 3 000 på Östgötaporten, så vi står väl beredda och förberedda på ett sådant arrangemang. Men det finns vissa detaljer kring regelverket som vi väntar svar på, för att kunna fatta ett slutgiltigt beslut – men vi kommer göra det i närtid.”

Sirius Christer Abrahamsson, klubbdirektör: 1. ”Vi håller på och diskuterar den frågan, men har inte kommit till något formellt beslut. Vi måste veta mycket mer om förutsättningarna än vi gör i nuläget. Vi vet inte om 500 personer innefattar spelare, ledare, personal, väktare och så vidare. Sedan vet vi inte vad polisen säger, vilka krav det ställer och vilka kostnader det kräver. Och vi vet inte heller om 500 kommer att vara samma på Studenternas för oss, som på en konsertlokal. Vår arena rymmer 10 500 – men går det att dela in den i fyra läktare, som fyra olika arenor med 500 på varje? Det är otroligt många frågetecken, så det är för tidigt att fatta något beslut. Men, inriktningen som kommer att styra vårt beslut är att vi har någon form av skyldighet gentemot de som har köpt biljett – årskortsinnehavare och sponsorer – att de ska få se fotbollsmatcher det här året. Om förutsättningarna tillåter det under rimliga former så vill vi erbjuda det. Det är svårt att säga mer när vi inte vet exakt vilka förutsättningar vi har.” 2. ”Vi kommer inte att lotta, det är inget vi diskuterar. Det bygger på att alla ska få se en match. Om det tillåtna antalet är under det antalet biljetter vi har sålt, då vill vi att alla ska få se en match. Om beslutet kommer och vi har 2 000 personer som har köpt biljett, då vill vi i sådana fall dela upp antalet på antalet matcher. Men återigen, det är för tidigt att säga när vi inte vet förutsättningarna. Men det är den modellen vi tittar på i sådana fall.”

Varberg Dan Skogman, klubbchef: 1. ”Ja, vi kommer att släppa in så många vi får. Men vi har inte så många sittplatser, så det kommer inte att komma upp till 500. Vi har en läktare som tar 1 000 personer, så beroende på hur de räknar med avståndet... en meter – vad är det? Är det mellan axel och axel eller mellan munnarna? Det gör mycket för vår del. Vi kommer att ta in de vi får, vi har ju aldrig spelat i allsvenskan tidigare, så det är klart att vi vill ta in publik. Allt beror på hur de preciserar förutsättningarna, först då vet vi. Men någonstans mellan 100 och 300 personer kan jag tänka mig att det blir.” 2. ”Vi spelar inte första hemmamatchen förrän den 18 oktober, så vi beslutar nästa vecka. Men det kommer att bli bland dem med säsongskort. Vi hoppas att alla ska få gå och se någon match.”

Örebro Simon Åström, vd och klubbchef: 1. ”Ja, det är vår plan. Vi har inte fattat det formella beslutet än i och med att vi inte vet alla förutsättningar. Men ambitionen är att om det här går igenom, så vill vi släppa in publik inom ramen för det.” 2. ”Vi kommer att premiera dem som har köpt årskort inför säsongen, vi kommer att erbjuda dem möjligheten att komma på våra matcher. Det vi kommer kunna göra är att alla får möjlighet att få en biljett var till en av matcherna – alla har inte möjlighet att gå på alla matcher. Om alla får en biljett var så ska det räcka till dem som vill gå. Vi har egentligen några fler årskort än vad vi har platser, men vi vet att några av våra årskortsinnehavare kommer att välja att inte utnyttja att gå, så jag tror att vi kommer klara det. Men det är klart att vi måste vara förberedda på en problematik om vi inte kan upprätthålla antalet platser. Och vi vet fortfarande inte till 100 procent vad som gäller – är det 500 åskådare eller ska det i dessa 500 räknas in personal och personer med andra funktioner som kan vara på plats?”