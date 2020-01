Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Erling Halland succédebut för Dortmund Foto: Bildbyrån.

Sanslösa debuten – hattrick för inbytte Håland

Erling Håland, 19, har presenterat sig i Borussia Dortmund.

Norrmannen byttes in en bit in i andra halvlek mot Augsburg – och hamrade in ett hattrick i 5-3-segern.

Borussia Dortmund var i brygga borta mot Augsburg och låg under med 3-1 när man bytte in nyförvärvet Erling Håland. Den norske anfallaren, som anslutit från RB Salzburg, tackade för förtroendet – och gjorde tre mål på 20 minuter. Först tog han sig in i straffområdet, avslutade på en touch och hämtade bollen ur nätmaskorna för att snabbt sätta igång spelet. Då hade Håland bara varit på planen i tre minuter. Då var ställningen 2-3. Då var skyttekungen inte klar. Med 70 minuter spelade rakade han in 3-4 i öppen bur. Däremellan hade yrvädret Jadon Sancho hunnit kvittera till 3-3. Nio minuter senare stack Håland på djupet, gjorde utrymme för sin vänster och rullade in slutresultatet 5-3 i bortre. Dortmund har därmed fortsatt häng på serieledande RB Leipzig, som just nu har ett försprång på fyra poäng. För 19-årige Håland, som jagades av flera storklubbar innan han valde Dortmund i december, var debuten fläckfri. – Det var en fin debut. Helt fantastiskt. Nu är det bara att ta en match i taget, säger han till VG.