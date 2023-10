Manchester United har haft det minst sagt tungt på sistone. Förra helgen föll man hemma mot Crystal Palace (0–1) och i tisdags blev Galatasaray för svåra i Champions League (2–3).

Laget var på väg mot en ny förlust mot Brentford. Gästerna tog ledningen i den 26:e minuten då Casemiro slarvade med ett uppspel, Brentford tog hand om bollen, spelade in den straffområdet där en olycklig Victor Nilsson Lindelöf misslyckades med att få undan bollen. En lika olycklig Onana i hemmakassen stod på fel fot och fick se bollen rulla in via hans händer.

Byttes in i 87:e – avgjorde i 97:e

Ställningen stod sig fram tills tilläggstid då mittfältaren Scott McTominay, som byttes in i den 87:e minuten, plötsligt klev fram och gjorde två mål, det ena i 93:e minuten, det andra i 97:e.

United lyfte upp allt de hade på övertid, och hårt kritiserade mittbacken Harry Maguire, som spelade från start, nådde bollen med huvudet och McTominay kunde skalla in sitt andra.

– Förmodligen ett av mina bästa ögonblick på en fotbollsplan, säger McTominay i matchintervjun.

– Ge aldrig upp, man ska aldrig ge upp.

Victor Nilsson Lindelöf föll illa efter en närkamp och tog sig för ryggen. Den svenske landslagskaptenen försvann in i spelargången direkt efter slutsignal.