Premiärfesten med de olympiska spelen är i full gång. Det började med fotbollseufori mellan Argentina och Marocko – men det hela blev en oreda.

Det kastades nämligen in smällare mot spelarna på gräsmattan i slutet. Flera personer tog sig också in på plan. Det tvingade lagen att skyndsamt ta sig av och säkerhetsvakter klev in.

Det var efter Argentinas kvittering till 2–2 som skandalen ägde rum. Glenn Nyberg bad blåste i pipan och bad spelarna kliva av.

Arrangören för OS skriver följande på sin hemsida:

”Matchen listas nu som 'färdigspelad'. Resultatet är 2–2 men det sista ordet är eventuellt inte sagt”, går att läsa i ett inlägg i liverapporten.

”Det är officiellt 2–2, men kvitteringen var under granskning av VAR när beslutet att avbryta matchen fattades”.

Dramatisk avslutning

Matchutvecklingen då?

Det stod 2–0 till Marocko fram till 68:e minuten.

Sedan svängde det åt andra hållet. Giuliano Simeone fick in en reduceringsboll för argentinarna. På tilläggstid, närmare bestämt i den 106:e minuten (!), träffade Argentina ramen två gånger innan Cristian Medina kunde sätta 2–2 och spelarna klev av.

Det är oklart om domaren Glenn Nyberg, från Sverige, hann blåsa av matchen helt.

Parallellt spelade även Spanien mot Uzbekistan. Spanjorerna vann med 2–1 och det vinnande målet gjordes av Sergio Gomez, tre minuter efter att han själv bränt en straff.

Texten uppdateras.

Olympiska Spelen herrar Argentina 2 - 2 Marocko Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Étienne idag Domare: Glenn Nyberg Visa matchfakta