– Han är en otrolig ambassadör för fotbollen och idrotten i Sverige. Han gör ju saker på en fotbollsplan som ingen annan gör. Han har en otrolig spelförståelse, säger den före detta förbundskaptenen som basade över Zlatan Ibrahimovic i blågult mellan 2001 och 2004.

Tommy Söderberg är imponerad över spelaren och människan Zlatan.

– Jag har aldrig träffat en så vältränad människa. Han hade en sådan insikt i vad som krävdes för att ta de steg han har gjort.

”Han var lite försynt”

Söderberg minns första matcherna i landslaget med Ibrahimovic 2001. En helt annorlunda spelare än den kaxige världsstjärnan vi vant oss att se de senaste 20 åren.

– Han var ju som andra nya när han kom in. Han var lite försynt och återhållsam och han lyssnade in. Och sedan växte han under hela resan.

Förvandlingen från den försynte killen i landslaget till stjärnan med självförtroende, tog ett tag.

– Det stora genombrottet var ju EM 2004. Han blev så glad efter den matchen (5-0-segern mot Bulgarien) och han växte.

”Det är ju otroligt”

Vilken är Zlatans bästa match under din tid i landslaget?

– Italien-matchen 2004 och 2-2-målet. Han gör ju sådana där mål. Inga andra skulle komma på att försöka göra den rörelsen. Och Buffon (Italiens målvakt) är ju rädd alltså, man ser på Buffon att han inte riktigt vågar gå in i kampen om bollen. Och så gör ju Zlatan den där klackrörelsen felvänd. Det är ju otroligt att bollen kan gå in mellan ribban och Vieris huvud.

Söderberg vill nu se att förbundet ger Ibrahimovic en riktigt bra hyllning. Gärna i form av en match där han själv spelar med och mot andra gamla stjärnor. Och även där sonen kan vara med. Dessutom så ser Söderberg gärna 41-åringen i någon roll i landslaget framöver.

– Vi hade ju med Swarre (Stefan Schwarz) i U21-landslaget som en mentor. Med den erfarenheten som Zlatan har så skulle det ju vara bra. Sådana roller skulle man generellt satsa mycket mer på tycker jag, säger Söderberg.

