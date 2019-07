Sofie Svava till FC Rosengård

Damallsvenskan är mitt under ett två månader långt uppehåll på grund av VM som för tillfället spelas i Frankrike. FC Rosengård har dock inte tagit någon paus i jakten på en ny back. Klubben meddelade idag att de har värvat Sofie Svava från Bröndby IF. 19-åringen gjorde debut i danska A-landslaget under våren. Svava har nu skrivit på ett kontrakt fram till hösten 2021.

– Sofie Svava är en väldigt stor talang och vi är glada att vi har lyckats knyta henne till oss. Hon är en otroligt teknisk och modern ytterback. Sofie är dessutom vänsterfotad och det kommer höja vårt spel ytterligare. Det ska bli spännande att se hur hon kan utvecklas i vår miljö, säger FC Rosengårds sportchef Therese Sjögran på klubbens hemsida.

Svava ser fram emot att börja spela för sin nya klubb.

– Jag har valt FC Rosengård för att jag vill ta mitt spel till nästa nivå, det här i en av Europas stora klubbar. Jag längtar efter att få sätta igång! säger Svava på klubbens hemsida.