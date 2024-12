Serieledaren Liverpool skulle ha åkt till Goodison Park under lördagen för att gästa stadsrivalen Everton.

Men så blir inte fallet.

Matchen, som var tänkt att starta 13.30, skjuts upp, meddelar Everton. Anledningen är stormen Darragh som har svept in över staden.

”Vi förstår supportrarnas besvikelse men säkerheten är det viktigaste”, skriver Liverpool i ett pressmeddelande.

Tidigt under lördagsmorgonen utfärdades en orange vädervarning för Liverpoolområdet på grund av stormen. Regn och hårda vindar väntas i Liverpool under dagen. Enligt BBC kan vindbyarna uppgå till 40 meter per sekund och miljontals människor i delar av Wales och sydvästra England har uppmanats att stanna hemma.

Derbyt skulle ha varit det sista på den klassiska arenan Goodison Park innan Everton flyttar till en ny arena.

Matchen kommer att spelas vid ett senare datum.