Sundsvall har haft en tung comebacksäsong i allsvenskan. Laget förlorade mot Värnamo i går och enda chansen att hålla sig kvar var att vinna de tre sista matcherna, samtidigt som Degerfors var tvunget att förlora alla sina fyra matcher.

Och så blev det alltså inte. Sundsvall spelar i superettan kommande säsong efter att Degerfors vann mot Göteborg med 3-1 i dag.

Sundsvalls Pontus Engblom var uppgiven redan i går.

– Nu är det definitivt.

Desto gladare var spelarna i Degerfors. Det började dock inget vidare hemma på Stora Valla. Marcus Berg lyfte in 1–0 – men Degerfors ville annat. Sebastian Ohlsson placerade läckert in 1–1 i början på den andra halvleken. Med knappa halvtimmen kvar nådde sedan Gustaf Lagerbielke högst och nickade in 2–1 för hemmalaget, varpå Elyas Bouzaiene fastställde slutresultatet till 3–1 i den 84:e minuten.

Degerfors tittar uppåt

Degerfors har därmed kopplat ett stadigt grepp om kvalplatsen. En position man dock har för avsikt att lämna över snarast möjligt.

– Jävligt skönt, vi är verkligen på gång. Vi känns starka både defensivt och offensivt. Nu får Varberg och de där framför se upp, säger Sebastian Ohlsson till Discovery+.

Även för Helsingborg talar det mesta för att degradering väntar. Skåneklubben har nio poäng upp till Degerfors, som man möter på söndag. Då krävs tre poäng hemma på Olympia, annars är HIF åter ett superettan-lag nästa säsong.