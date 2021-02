Blåvitt räddat av sen straff

På bortaplan var superettanlaget Sundsvall nära att besegra Blåvitt i Svenska cupen-gruppspelet. Hemvändaren Linus Hallenius hade gett gästerna ledningen efter dryga timmens spel. En passning styrdes lite turligt via motståndarbacken Mattias Bjärsmyr och fram till Hallenius som petade in öppningsmålet.

Det såg ut att räcka till seger. Men när matchen var inne på den tredje och sista tillagda minuten när Alexander Jalllow fälldes av Robert Lundström. Straff till Göteborg – och från elvameterspunkten satte Tobias Sana kvitteringen och slutresultatet 1–1.

– Det är surt att släppa in ett mål på sista sparken, säger Linus Hallenius till C More.

I matchen debuterade Simon Thern för Göteborg. 28-årige mittfältaren, senast i IFK Norrköping, blev inbytt med drygt en kvart kvar av andra halvlek.

Gruppfinal väntar

– Det var jätteroligt såklart, det var länge sedan jag spelade fotboll. Jag fick trixa in lite bollar. Fasen, det kan bara bli bättre, säger Thern.

Sundsvall har nu ingen chans att vinna gruppen och gå vidare till kvartsfinal. För Blåvitt finns fortfarande möjligheten. Då måste laget vinna den avslutande gruppspelsmatchen mot Norrköping som leder gruppen på sex poäng.

Peking har hemmafördel i gruppfinalen som avgörs den sjunde mars.