Sverige halkar efter Europa och flera klubbar i damallsvenskan blöder ekonomiskt.

En “ekonomisk växtvärk”, säger många av de 14 klubbar som SVT Sport har varit i kontakt med. De menar att omkostnaderna har ökat medan intäkterna är konstanta. Kif Örebros ordförande Fredrik Stengarn berättar:

– Vi är inne i en fas där mycket händer internationellt, när vi var i Champions League 2015 var det en ren minusaffär. Det är på väg att ändras, men det är tufft ändå, säger han och undrar:

– Hur ska vi hantera det som är som växtvärk i branschen?.

Har vädjat om pengar

Under hösten har Umeå, Linköping och Eskilstuna berättat om svårigheter att få ekonomin att gå ihop.

Och nu kan SVT Sport berätta att den ekonomiska situationen även är ansträngd i Vittsjö och Piteå.

– Diesel och energipriser har gjort att man inte kunnat fortsätta som tidigare. Vi passerade vår budget som vi hade lagt för drivmedel och el den 31 juli, den var baserad på året innan. Det har legat konstant många år, men nu kom det en chock. Det gör att vi får brottas med det och försöka hålla igen på andra kostnader, säger Vittsjös sportchef Erika Nilsson.

Klubben har agerat.

– Vi har gått ut och bett om hjälp hos publiken, att sikta in sig på något som vi vill ha extra hjälp med brukar funka. Möjligheten att hänga med lönemässigt är viktig.

Piteås problem: Resorna kostar mycket

För Piteås del är det de långa resorna som till stor del påverkar ekonomin negativt.

– Vi har en nivå på 1,5 miljoner kronor för resor, kost och logi för bortamatcher per säsong, och då räknar vi in ungdomslag också – den kommer vi passera, säger Per Embretsen, sportchef i Piteå och fortsätter:

– Vi kommer att få jobba, men det är enkelt att förstå att när Chelsea och Bayern München bestämmer sig för att damfotboll är viktigt, då blir det svårt för Piteå IF att konkurrera, det säger sig självt.

Vill se publiken i fokus

Kif Örebros ordförande Fredrik Stengarn menar att det krävs en rad förändringar för att få damallsvenskan i ekonomisk balans.

– Jag tror nycklarna är att ha fortsatt fokus på publikfrågan och att inte halka efter när det gäller spelutveckling. Det är extremt viktig att jobba med våra partners också, att de är med på resan. Vi behöver också vara duktiga på att berätta om vad växtvärken ekonomiskt medför, säger han.

SE MER: Johannesson om ekonomiska krisen: ”Det är skräckscenariot”