VM:s bästa anfall mot ett av de bästa försvaren. Sverige har bara släppt in ett mål under VM hittills men ställs nu mot Japan som på fyra matcher smällt in 14 mål.

Det vore ingen vild gissning att matchbilden blir snarlik den som uppstod mot USA, där Sverige pressades hårt långa stunder och firma Magdalena Eriksson/Amanda Ilestedt fick kriga hårt för att freda den svenska straffområdet.

– Man är ju försvarsspelare av en anledning. Det finns ju en liten del av en som ju tycker det är ganska häftigt också när man bli belägrad på det sättet och se hur man ändå kan se till att de inte får klara målchanser. På ett sätt kommer ju ens stora syfte på spel och man få visa upp sig, det är ändå försvarsspelare vi är. Vi gillar att försvara båda jag och Amanda, säger Magdalena Eriksson.

”Med Japan händer det grejer”

Mot USA släppte Sverige till en hel del chanser och var ofta under ett hårt tryck. Efteråt var Sverige inte helt nöjda med den insatsen.

– Jag tycker det var imponerande mot USA hur vi ändå lyckades hålla en dialog hela matchen igenom, trots att det var så stressigt. Det är en erfarenhet vi tar med oss in i matchen. Det var stort tryck hela matchen men vi lyckades hålla oss lugna och konstruktiva och kunde hitta lägen ur den pressen. Så klart hoppas vi att vi kan spela bättre men vi är redo för allt.

På presskonferensen, bredvid Eriksson, satt just mittbackskollegan Amanda Illestedt, som stått för tre mål i turneringen.

– Det gäller att vara påkopplade och vi vet att med Japan händer det grejer. De är duktiga på att utnyttja små ytor, på att spela in mellan backlinjen och de tidiga inspelen längs marken. Vi får vara beredda på att mycket kan hända, säger Amanda Ilestedt.

Sverige möter Japan i kvartsfinalen som börjar 9.30 i morgon, fredag.