SvFF stänger av två domare – ene dömd för sexualbrott

Stefan Johannesson som är domarchef på Svenska Fotbollförbundet bekräftar Aftonbladets avslöjande och säger såhär till SVT Sport om den domare som är dömd för sexualbrott:

– I fallet med domaren som har två domar mot sig har vi tagit in all information som finns och kommit fram till att han inte är lämplig att döma i våra förbundsserier under resten av 2020 eller fram tills hösten 2021. Då görs en ny prövning och han kan eventuellt få en chans att komma tillbaka.

Gällande domaren som misstänks för grovt bedrägeri och penningtvätt pågår fortfarande utredningen. SvFF väljer dock ändå att agera redan nu.

– Under utredningen kommer han inte att döma några matcher i förbundets serier, det är allt jag kan säga just nu. Sedan får vi se vad polisutredningen säger och ta ett nytt beslut när saker och ting är mer klarlagda. Men såvida polisen inte avskriver honom från alla misstankar kommer han inte att döma i våra serier, säger Johannesson till SVT.

Han tillägger:

– Detta är bara tragiskt. Båda de här fallen är tragiska. Det är lätt att peka finger och säga att deras agerande är förkastligt, men man måste komma ihåg att det här är människor. Man vet inte vilka tragedier som har utspelat sig.