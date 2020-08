Tegnell kan kopiera Uefa i publikfrågan

I fredags öppnade regeringen för att tillåta begränsad publik på idrottsarenorna från den 1 oktober.

Hur många som kan tänkas släppas in och hur är inte klart, men statsepidemiologen Anders Tegnell säger att Folkhälsomyndigheten (FHM) jobbar med frågan.

– Vi tittar just nu på en promemoria från regeringen med en del förslag. Vi kommer lämna våra kommenterar om det under veckan. Sedan kommer vi att jobba vidare med att titta på olika modeller för om möjligt, om hur man kan öppna, säger Tegnell till SVT Sport.

Vilka hinder finns det?

– I grunden handlar det hela tiden om att kan man undvika trängsel.

Supercupen i Budapest

Tegnell säger att FHM kommer lyssna på arrangörerna för att se hur en modell för att undvika trängsel före, under och efter match kan se ut.

Det europeiska fotbollsförbundet, Uefa, har meddelat att herrarnas supercupmatch – spelas mellan vinnarna i Champions League och i Europa League – i Budapest i september ska bli ett första test i att ta in ett begränsat antal åskådare. Den matchen kommer öppnas upp till 30 procent av arenakapaciteten.

TT: Är det en lösning som kan vara tänkbar att vi får se här hemma?

– Ja, så kan man tänka. Det finns olika delar i det här: före matcherna, under och efter. Under är kanske den enklaste delen, har man fasta sittplatser kan man säga att det går att släppa in 30 eller 40 procent, bara man ser till att hålla avstånd. Så det kan vara en fungerande modell för just den biten.

”Finns ingen rättvisa”

TT: Det skulle ju kunna skapa orättvisor. På exempelvis Friends arena skulle 30 eller 40 procent innebära mycket folk – men på många andra mindre arenor runt om i Sverige skulle det betyda att betydligt färre åskådare släpps in. Är det något ni tar hänsyn till?

– Nej, tyvärr finns det ingen rättvisa i det här. Det handlar om att skapa en trygg, smittsäker miljö. Och det måste man göra utifrån de förutsättningar man har.

TT: Är det rimligt att vi kommer få se en fotbolls- eller hockeymatch med 10 000 åskådare på plats i höst?

– Det låter väldigt mycket, det, säger Tegnell.