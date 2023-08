Den första halvleken bjöd inte på några mål, men i stället handlade mycket om en utebliven straff. Bortalagets Alejandro Garnacho vek in från kanten och avlossade ett skott som träffade Cristian Romeros hand.

VAR tillkallades för att undersöka situationen, men Manchester United fick inte domslutet med sig.

Kulusevski låg bakom 1–0

Under inledningen av den andra halvleken gjorde sedan Tottenham 1–0. Dejan Kulusevski slog in ett inlägg från högerkanten och bollen landade till sist hos Pape Sarr som tryckte in ledningsmålet.

Slutresultatet fastställdes sedan i 83:e minuten, när Lisandro Martinez olyckligt stötte in 2–0 i eget mål.

Resultatet innebär att Tottenham står på fyra inspelade poäng efter två matcher, medan United står kvar på tre.