Wolfsburg klart för semifinal – körde över Glasgow

Efter dryga kvarten gjorde Pernille Harder sitt första mål där hon just utanför straffområdet placerade in 1–0-målet. Bara minuterna efteråt nickade Ingrid Syrstad Engen in 2–0 bakom en chanslös Lee Alexander i Glasgow-målet.

Innan halvleken var över stod det 4 –0 då Ingrid Syrstad Engen och Pernille Harder gjort två mål vardera.

Hattrick av Harder

Trots den stora ledningen fortsatte Wolfsburg att forcera i början av den andra halvleken. Efter bara 56 minuter spelade hade lagkaptenen Pernille Harder gjort ett hattrick då hon från nära håll nickade in 5–0.

Lauren Wade gjorde visserligen kort efteråt ett snyggt reduceringsmål då hon lyfte in 1–5 bakom Wolgsburgs målvakt Friederike Abt. Wolfsburg vann till slut kvartsfinalen mot Glasgow med 9–1 efter fyra mål av Pernille Harder.

I Wolfsburg spelade Fridolina Rolfö 59 minuter där hon blev mållös.