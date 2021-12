Klockan tickade och Milan var på väg mot en tung förlust efter att Udinese tagit ledningen i första halvlek. Men sista ordet var inte sagt.

Två minuter in på tilläggstiden i andra halvlek letade sig ett inlägg in i straffområdet. Och efter att ha studsat i luften några gånger nådde bollen Ibrahimovic som med en akrobatisk aktion fick in den i mål.

Sjunde målet för säsongen

Matchen slutade 1–1.

Det var Ibrahimovics sjunde ligamål för säsongen. Han har nu stått för inte mindre än 300 mål i europeiska toppligor sedan han lämnade Malmö FF.