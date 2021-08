Frida Karlsson hoppar av tävlingar i Norge

Frida Karlsson som tidigare i karriären stoppats från att tävla då hon inte uppfyllt svenska skidförbundets hälsokrav. Den här gången väljer teamet runt Karlsson att dra i handbromsen tidigare:

– Under de senaste veckorna har Frida inte svarat på träningen som förväntat. De arbetsfysiologiska tester som genomförts har visat att Frida är hårt belastad och behöver återhämtning. Av erfarenheter vi fått från föregående år väljer vi därför att lägga in en period av återhämtning. Det finns inga medicinska avvikelser kring detta beslut, utan beslutet grundar sig i att hon inte skall få medicinska konsekvenser, säger Per Pliggen Andersson.



Det finns ingen plan på när Frida Karlsson ska vara tillbaka i tävling.

–Jag har känt mig sliten och överbelastad senaste tiden. Nu får hälsan gå först och det känns som ett trist men klokt beslut nu när det väl är taget, säger Frida



