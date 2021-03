Khaddi Sagnia jagar final i inne-EM

Under torsdagskvällen kvalade Thobias Montler in till EM-finalen i längdhopp med kvalets längsta hopp. Nu vill Khaddi Sagnia göra samma sak i damernas kval under fredagens förmiddagspass. Sagnia som hoppat näst längst i världen i år med 6,82.

Även Wictor Petersson har en bra chans att kvala in i herrarnas kula, och på 400 meter gör Carl Bengtström en intressant start. Bengtström som gjorde den tredje snabbaste tiden i Sverige över distansen för drygt en månad sedan.

Svenska höjdpunkter under förmiddagspasset:

10.11: Tresteg/kval herrar (Jesper Hellström)

10.13: 400 meter/försök herrar (Carl Bengtström)

11.18: Kula/kval herrar (Wictor Petersson)

12.18: Längd/kval damer (Khaddi Sagnia)

13.00: 800 meter/försök damer (Lovisa Lindh/Gael De Coninck)

Kommenterar gör Niklas Nord och Alhaji Jeng.

Du ser sändningen i spelaren ovan eller i SVT1 och SVT Play från 10.00