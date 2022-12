Alla tre bröder Ingebrigtsen ställer upp i terräng-EM i Turin. På damsidan är Karoline Bjerkeli Grövdal favorit. Sverige ställer sammanlagt upp med sju löpare i seniorklasserna.

Damer 8 000 meter: Sara Christiansson (Sävedalens AIK), Anastasia Denisova (Keep Up RC), Sarah Lahti (Hässelby SK), Samrawit Mengsteab (Hälle IF).

Herrar 10 000 meter: Mohammadreza Abootorabi (Keep Up RC), Max Peter Bejmer (Hälle IF), Emil Danielsson (Spårvägens FK).

Kommentatorer: Peter Jonsson och Eric Hamrin Senorski.