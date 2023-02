Andreas Almgren hade ett minst sagt framgångsrikt år förra året. Han slog Anders Gärderud 46 år gamla rekord på 5 000 meter på 13.17,59 som sattes 1976. Ett rekord som Almgren fullständigt krossade i Bryssel i somras.

Nu väntar World Indoor Tour – en tävling han kommer väl förberedd till.

– Jag är väldigt bra tränad, men vet inte hur bra tävlingsförberedd jag är, säger Almgren till SVT Sport.

”Inte på den nivån”

Förra året slog han också svenskt rekord på 3 000 meter på World Indoor Tour i Liévin. Denna gången är han bättre förberedd – men inte lika långt framme formmässigt.

– Det jag gjorde i Liévin förra året var ju en väldigt bra tid men jag tror inte jag är på den nivån just nu. Då började jag ju preppa redan i december för att vara i bra slag där. Men jag borde kunna springa en bra bit under 7.40 minuter så bra som träningen har gått nu trots att jag inte gjort några tävlingsförberedande pass.

Enligt Almgren var receptet till hans stora skadehistorik att flytta till sydligare breddgrader.

– Nu har jag varit här i Spanien och sprungit på barmark och de banpassen jag gjort har gått att göra på en 400 metersbana i stället som då sliter lite mindre, säger han.

”Kommer vara brutalt mycket bättre”

Men största målet för året är inte Frankrike i februari – utan VM i sommar.

– Det är ju så att årets stora mål är VM i Budapest så allt jag göra nu ska leda till att jag ska ha bättre form där. Jag tar tävlingarna nu under vintern som de kommer, det är ju kul att tävla men jag gör inte någon satsning på någon formtopp.

Han sprang på 13.01 förra sommaren, ett rekord han förväntar sig slå i år.

– Det jag tänker på väldigt mycket var vilken status jag var i under våren förra året. För under april och maj så hade jag väldigt mycket problem. Så det jag tänker nu är att om jag är klok, stämplar in passen och håller träningen avbrottsfri till början av sommaren så kommer jag vara brutalt mycket bättre förberedd än förra sommaren.