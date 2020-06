Avstängda 400 m-världsmästaren: ”Normalt att missa tre tester”

Bahrainlöparen, med nigerianskt ursprung, väckte uppmärksamhet med att vinna på 48,14, blott 0,54 från Marita Kochs ”omöjliga” världsrekord från DDR-eran på 1980-talet.

Nu har Eid Naser stängts av tills vidare av det Internationella friidrottsförbundets fristående antidopningsenhet Athletics Integrity Unit (AIU) för att ha brustit i sin vistelserapportering och straffsatsen tros bli mellan ett och två års avstängning. Det är inget som oroar henne.

De uteblivna testerna var före VM-guldet

”Jag har aldrig varit en fuskare och kommer aldrig att bli det. Jag missade bara tre tester, vilket är normalt, det är sådant som händer”, säger hon i en video på Instagram.

Hon uppger att de tre missarna inträffade innan september förra året, alltså före VM. Det är oklart vad en fällande dom skulle innebära för VM-guldet.

”Förhoppningsvis kommer det att lösas eftersom jag inte riktigt gillar den här bilden av mig. Det kommer att gå bra. Det är väldigt irriterande att ha den lilla fläcken på mitt namn”, säger hon.

Bahta utreds fortfarande

I ett parallellfall tog svenskan Meraf Bahta EM-brons på 10000 m i Berlin 2018 under tiden som hon utreddes för just brister i vistelserapporteringen. När domen sedan kom på ett års avstängning räknades den från en dryg månad efter EM-medaljen som hon än så länge har fått behålla. Det internationella friidrottsförbundet ska dock utreda den händelsen, så sista ordet är inte sagt, något Expressen rapporterade under torsdagen.