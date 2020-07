OS-kvalet öppnas tidigare för maraton och gång

Sebastian Coe, president i internationella friidrottsförbundet World Athletics kommenterar ändringen av OS-kvalet i ett pressmeddelande.

– Många av de stora maratonloppen har blivit inställda eller uppskjutna, och pandemin gör det svårare att förutsäga om de loppen som planeras under första halvåret 2021 kommer kunna genomföras. Det, i kombination med att många maratonlöpare och gångare får få tillfällen att prestera på högsta nivå, begränsar också deras chanser att kvala in till OS om vi inte skulle göra denna justering, säger Coe.

”Min plan ligger fast”

Svenske maratonlöparen David Nilsson sitter dock lugnt i båten trots det nya beskedet från World Athletics.

– För mig har det inte så stor betydelse. Som jag har förstått det, när det gäller att kvala in på placering, så är det fortfarande bara möjligt från den 1 december. Så min plan ligger fast och jag kommer inte att slänga in någon mer mara under september, oktober eller november på grund av den här förändringen, säger Nilsson till SVT Sport.

– Den här ändringen har förmodligen skett för att så många elitlöpare som möjligt ska få chans att kval under London Marathon i oktober, som fortfarande inte har ställts in. Många andra tävlingar har ju blivit inställda, fortsätter han.

Siktar på att klara kvalgränsen i Valencia

David Nilssons plan för att nå en tid som kvalar in till OS (2.11) ligger längre fram i tiden.

– Jag siktar på Valencia Marathon i början av december, som jag hoppas ska bli av, och det är ju några månader kvar. Det känns som ett av de säkrare korten för att få till en mara under 2020, säger Nilsson, som tävlar för Högby IF.

David Nilssons personliga rekord är 2.10,09, som han satte just i Valencia under 2019.

